Große Freude bei den Fans: Wie das Branchenmagazin “Pitchfork” am Montag mitteilte begeben sich Interpol endlich wieder auf größrere Tour.

Unter den Europa-Terminen findet sich auch ein Open Air in der Wiener Arena am 10. August 2017. Die New Yorker Band, die auch ein neues Album für 2018 ankündigte, wird das gesamte Album aus dem Jahr 2002 spielen.

Obacht: Der Ticket-Vorverkauf für das Konzert startet bereits am 27.01. um 10.00 Uhr.

(APA/Red.)