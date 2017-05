Internationaler Tag der Pflege: Demo in Wien für bessere Bedingungen

Bei der Pflege-Demo in Wien - © APA/HERBERT PFARRHOFER

Am Freitagnachmittag wurde in Wien für bessere Bedingungen in der Pflege demonstriert. Nach Angaben der Gewerkschaft, die die Demonstration veranstaltet hat, nahmen mehr als 2.000 Personen daran teil, die Polizei sprach hingegen nur von 350 Teilnehmern.