Internationaler Haftbefehl: Gesuchter in Wien-Landstraße verhaftet

Am Donnerstag wurde der Gesuchte an seiner Wohnadresse festgenommen. - © APA

Am Donnerstag wurde in der Würtzlerstraße in Wien-Landstraße ein 40-Jähriger, der mittels Haftbefehl gesucht wurde, festgenommen. Er hatte seine frühere Lebensgefährtin mehrfach misshandelt und wurde von einem italienischen gericht zu einer Haftstrafe verurteilt.