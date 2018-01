Internationale Orchideen- und Tillandsienschau in den Wiener Blumengärten Hirschstetten

Sowohl Orchideen als auch Tillandsien werden heute bereits in Super- und Baumärkten in großer Menge angeboten und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Diese für die Kultur in Wohnräumen gezüchteten Pflanzen stellen jedoch nur ein kleines Segment aus den ca. 25.000 weltweit existierenden Orchideenarten dar. Ziel der Ausstellung ist es, den Besuchern einen Überblick über die unüberschaubare Formen- und Farbenvielfalt dieser faszinierenden Tropenwunder zu vermitteln.

Aussteller aus dem In- und Ausland bei der Orchideenschau in Wien

Aussteller aus dem In- und Ausland werden bei der Orchideenschau in Wien vertreten sein. In den Schauständen der Orchideenvereine werden Pflanzen der Hobbygärtner ausgestellt. In den beiden Ausstellungshallen sollen sowohl Blumenliebhaber als auch die Spezialisten auf ihre Kosten kommen. Gärtner aus Europa, Lateinamerika sowie aus Ostasien werden ihre pflanzlichen Spezialitäten zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus werden auch Pflanzenzubehör und einschlägige Fachliteratur angeboten. Auch die bereits traditionelle Pflanzentaufe wird wieder stattfinden.

Informationen zur Orchideenschau in Wien

Datum: 17. bis 25. Februar 2018

Öffnungszeiten: 09.00 bis 17.00 Uhr

Ort: Blumengärten Hirschstetten, Quadenstraße 15, 1220 Wien

Eintrittspreise: Erwachsene, 6 Euro. Ermäßigt: 5 Euro.

Von Montag bis Freitag ist ein verbilligter Eintrittspreis vorgesehen. Weitere Informationen gibt es auf unserer Ausstellungs-Homepage www.orchideenausstellung-wien.at.