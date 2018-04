Interesse an Rapid Wien-Spielern: Wechselt Louis Schaub zum 1. FC Köln?

Schaub selbst hielt sich in dieser Angelegenheit am Freitag bedeckt. “Ich will mich nicht darauf konzentrieren, sondern nur auf den Fußball. Was im Sommer passiert, weiß ich nicht”, erklärte der Mittelfeldspieler zwei Tage vor dem Derby gegen die Austria. Während sein Berater Walter Künzel den richtigen Zeitpunkt für einen Transfer gekommen sieht, gab sich Schaub zurückhaltend. “Es ist schon noch so, dass am Ende der Spieler entscheidet.”

Rapid Wiens Schaub hielt sich zu möglichem Wechsel bedeckt

Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel betonte in diesem Zusammenhang, dass im Moment kein schriftliches Angebot für einen Rapid-Spieler vorliege. Das gelte auch für Galvao, der zuletzt mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht wurde. “Ich habe von vielen Vereinen gehört, aber nicht von Stuttgart.”

Das offenbar steigende Interesse an Rapid-Profis – auch Boli Bolingoli soll im Fokus internationaler Clubs stehen – wertet Bickel als Auszeichnung. “Das bedeutet, dass hier gut gearbeitet wird. Es ist mir lieber so, als dass niemand Interesse zeigen würde”, meinte der Sport-Geschäftsführer.

(APA/Red)