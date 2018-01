Intensivwahlkampf in Niederösterreich: Am 28. Jänner 2018 wird gewählt

Intensiv wahlgekämpft wird drei Wochen lang. Als Erste lädt die SPÖ zum offiziellen Auftakt am Samstag, 6. Jänner, in St. Pölten. Am Sonntag legen die Grünen los mit einer Bahnfahrt von St. Pölten nach Wien. Die ÖVP hat ihren offiziellen Anpfiff am 8. Jänner in Tulln, die NEOS am 9. Jänner. Spät dran ist die FPÖ, weil sie ihren Auftakt mit dem Neujahrstreffen der Bundespartei in der Pyramide in Vösendorf am 13. Jänner zusammengelegt hat.

ÖVP will in Niederösterreich Absolute halten