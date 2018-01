Insidious: The Last Key – Trailer und Informationen zum Film

Das Horrorhausspektakel blickt wieder zurück und erzählt die Vorgeschichte zu den beiden ersten Teilen (wie schon Teil 3). Erneut steht Parapsychologin Elise Rainier (Lin Shaye) im Zentrum des Geschehens, die mit den beiden Geisterjägern Specs (Leigh Whannell) und Tucker (Angus Sampson) die Firma Spectral Sightings betreibt, die gegen Dämonen kämpft. In deren neuestem Fall muss sich Elise ihrer Vergangenheit stellen – und in ihr Elternhaus in New Mexico zurückkehren, wo sie als Kind Schreckliches erlebte. Dort wartet die unsterbliche Kreatur Key Face auf sie – die sie einst versehentlich befreite.