Influencer Video des Online-Premiumvermarkters austria.com/plus für A1 Telekom Austria geht viral durch die Decke

Ein beachtlicher Viraler Erfolg made in Austria: Nur sehr selten gelingt es österreichischen Digitalkampagnen, solche Zahlen zu erreichen. austria.com/plus und Fisch und Fleisch setzten auf das richtige Testimonial, um die Zahlen in atemberaubender Geschwindigkeit nach oben schnellen zu lassen: Fabio Wibmer, Staatsmeister im Downhill, zeigte für den Mobilfunker A1, wie sich das Thema „Speed“ blitzschnell und treffsicher kommunizieren lässt und unterstreicht damit den USP des A1 Speed Cubes. Mit einer spektakulären Fahrt durch die Salzburger Innenstadt, durch alte Gassen sowie über Stock und Stiegen landete er einen viralen YouTube-Hit. Das Video, eine Analogie auf die Schnelligkeit des A1 Net Cubes, wurde knapp 28 Millionen mal angesehen. Dafür gab es kürzlich auch eine Gold-Auszeichnung in der Kategorie „Virale Kommunikation“ mit dem Deutschen Preis für Onlinekommunikation, die in Berlin verliehen wurde.

„Gemeinsam mit den Blogger-Experten von Fisch und Fleisch konnten wir mit der Viral-Kampagne sämtliche KPIs übertreffen und auch als Vermarkter eine enorme Geschwindigkeit hinlegen. Knapp 28 Millionen Views auf YouTube sind für eine österreichische Kampagne ebenso eine beachtenswerte Ausnahmeerscheinung wie die gewagten Stunts von Fabio Wimmer, der sich als das schnellste Zugpferd erwiesen hat, um die Zielgruppe präzisze, effizient und ansprechend mit relevantem Content zu erreichen“, bilanziert austria.com/plus-Verkaufsleiterin Karina Wundsam.

Die Influencer-Video-Kampagne ist eine Analogie auf die Schnelligkeit des A1 Net Cubes, der das beste Netz unter allen Mitbewerbern zur Verfügung stellt. Die Speed-Story trifft den Nerv der Zielgruppe, die kompromisslose Qualität, individuelle Lösungen und den Geschwindigkeits-Vorsprung sucht: Sie zeigt atemberaubende Geschwindigkeit und kompromisslose Qualität.

Über austria.com/plus

austria.com/plus ist Österreichs führender Premiumvermarkter mit einer nationalen Reichweite von 38,3 Prozent und rund 2,5 Millionen Unique Usern pro Monat. Zum Vermarktungsportfolio zählen unter anderem VOL.at, VIENNA.at, wienerzeitung.at, noen.at, bvz.at, dietagespresse.com, tvheute.at und der AT-Traffic von zeit.de, wirtschaftswoche.de, handelsblatt.com, sueddeutsche.de und nzz.ch. Weitere Informationen auf http://www.austria.com/plus.

Über Russmedia Digital GmbH

Die Russmedia Digital GmbH mit Hauptsitz in Vorarlberg ist dem international tätigen Medienunternehmen Russmedia zugehörig, das sich als progressivstes Multi-Nischen-Medienunternehmen in Europa versteht. Die Kernkompetenzen der Russmedia Digital GmbH umfassen Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von digitalen Medien. Seit 1995 erarbeitet ein Team, bestehend aus Redakteuren, Softwareentwicklern, Technikern und Werbeexperten, Newsportale, Applikationen für Rubrikenmärkte und Special-Interest-Content, innovative Werbeformen sowie mobile Apps und Spezifikationen. Zu den erfolgreichsten Portalen des Unternehmens zählen VOL.AT (http://www.vol.at), Österreichs erstes Regionalportal, und das Stadtportal VIENNA.AT (http://www.vienna.at). An den Standorten in Vorarlberg und Wien beschäftigt das Unternehmen heute rund 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen auf http://www.russmedia.com.