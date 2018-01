Inflationsrate in Österreich steigt auf 2,1 Prozent

Die Inflation in Österreich wurde vor allem durch die Spritpreise getrieben. - © APA-FOTO: HERBERT NEUBAUER

Besonders die hohen Treibstoffpreise, Mieten und Nahrungsmittel trieben die Inflationsrate in Österreich 2017 in die Höhe. Mit 2,1 Prozent ist das heimische Preisniveau so hoch wie zuletzt im Jahr 2012.