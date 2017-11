In Wiener S-Bahn-Station: Psychisch Kranker versuchte Oma Kleinkind wegzunehmen

Er trat an den Kinderwagen heran, in dem die Kleine lag, und wollte diese rausheben. Die resolute Oma verhinderte das. Am Donnerstag wurde gegen den 38-Jährigen am Landesgericht verhandelt.

Psychisch Kranker wollte Kind der Oma entreißen

“Stimmen haben mir gesagt, dass es dem Kind nicht gut geht und dass ich es zur Polizei bringen soll”, erklärte der Mann einem Schöffensenat (Vorsitz: Eva Brandstetter). Einen Tag zuvor wollte er am Bahnhof Floridsdorf ein vier bis fünf Jahre altes Kind der erwachsenen Begleitperson entreißen, indem er dieses umarmte und wegzuziehen versuchte: “Ich hab’ geglaubt, dass das Kind entführt worden ist.”

Pranoide Schizophrenie und starker Drogenkonsum