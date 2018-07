Zur Auswahl stehen Hanoi, Shanghai, Havanna und die Malediven. - © Pixabay.com (Sujet)

Turkish Airlines und Gewista verlosen einen Flug in das persönliche Traumurlaubsland des Gewinnspielteilnehmers. Von 4. bis 7. Juli können sich dazu Passanten in einer Fotobox in Landstraße Wien Mitte – The Mall vor ihrer Urlaubstraumkulisse ablichten lassen.