In Wien lebender französischer Pilot kommt bei Segelflieger-Absturz in NÖ ums Leben

Der in Wien lebende Pilot verstarb bei dem Segelflieger-Absturz in NÖ. - © Pixabay.com (Sujet)

Am Donnerstagnachmittag ist im niederösterreichischen Lunz am See, im Bezirk Scheibbs, ein Segelflugzeug abgestürzt. Bei dem Unglück verstarb der in Wien lebende Pilot, bestätigte die Landespolizeidirektion einen Bericht des ORF.