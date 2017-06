In Wien kennengelernt: 46-Jährige wollte Mann in Wohnung in NÖ betäuben

Bei der Beschuldigten handelt es sich nach Polizeiangaben vom Freitag um eine slowakische Staatsbürgerin, die der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt wurde. Von der Frau wurde auch ein Foto veröffentlicht.

Betäubungsversuch durch 46-Jährige

Laut Polizei hatte ein 65-Jähriger die Slowakin in den Abendstunden des 9. Mai in einem Lokal in Wien-Simmering kennengelernt. Nachdem die beiden später in der Wohnung des Mannes im Bezirk Mistelbach angelangt waren, soll die Begleiterin versucht haben, den Weinviertler mittels Schlaftabletten im Weinglas bzw. in einer Süßspeise zu betäuben. Als sie vom aufmerksamen Opfer zur Rede gestellt wurde, flüchtete die Frau aus der Wohnung.

Weitere Opfer nicht ausgeschlossen

Die Identität der Beschuldigten wurde aufgrund der Spurensicherung geklärt, berichtete die Polizei am Freitag. Ein Foto von Sona N. wurde zur Ausforschung eventueller weiterer Opfer der Frau veröffentlicht. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Wolkersdorf (Tel.: 059133-3278) erbeten.

