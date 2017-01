In Wien “gestrandet”: Vom US-Einreiseverbot betroffene Iraner fliegen in Heimat zurück

Das teilte AUA-Pressesprecher Peter N. Thier am Montag der APA mit. Das iranische Ehepaar und die iranische Frau befinden sich im Transitbereich des Flughafens und ihnen sei der Zutritt in die Lounge ermöglicht worden, so Thier.

Iraner dürfen nicht in die USA einreisen

Ihnen gehe es den Umständen entsprechend gut, so Thier. Die drei wollten am Samstag über Wien nach New York bzw. Chicago reisen. Nachdem eine Einreiseerlaubnis für die USA nicht zu erwarten sei, hätten sie sich entschieden, in den Iran zurückzureisen, sagte der AUA-Sprecher.