Drei Männer waren bereits kurz nach der Flucht wieder festgenommen worden, ein Algerier wurde bereits vergangenen Mittwoch in Salzburg gefasst, sagte Polizeisprecherin Michaela Rossmann.

Festnahme von geflohenem Schubhäftling

Der Mann war der Polizei bei einer Kontrolle in einem Zug bei Salzburg aufgefallen, seit 16. Dezember sitzt er wieder in Wien in Haft. Somit ist noch ein Algerier flüchtig.

(apa/red)