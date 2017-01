Immofinanz baut Hochhaus am Wienerberg um

Die Immofinanz und die deutsche Novum Hotel Group werden am Wienerberg ein neues Hotel errichten – wobei es sich genaugenommen um den Umbau eines bereits bestehenden Hochhaus-Turms handelt. Das “Holiday Inn Vienna-South” soll Anfang 2019 seine Pforten öffnen. Debatten um die Höhe dürfte es eher nicht geben, mit knapp 90 Metern ist die Immobilie im Vergleich zu den Nachbarn nämlich niedrig.

Das Gebäude direkt an der Wienerbergstraße steht quasi im Schatten der deutlich imposanteren, an die 140 Meter hohen Twin Towers. Prägnant an dem derzeit als Bürostandort genutzten Objekt ist der runde Aufsatz, in dem sich das Restaurant “Das Turm” befindet. Dieser wird verschwinden, die Fassade wird an der Spitze nach oben gezogen, wie am Donnerstag bei der Präsentation der Pläne dargelegt wurde.

Intercontinental Hotel Group als Franchise-Partner

Für die Herberge konnte die Intercontinental Hotel Group (IHG) als Franchise-Partner gewonnen werden, berichtete Immofinanz-Vorstand Dietmar Reindl. Die IHG wird das neue Haus am Wienerberg mit ihrer Marke Holiday Inn betreiben. Der Umbau wird laut Architekt Egon Türmer (Holzbauer & Partner) in etwa einem Jahr starten. In einem Teil des Hauses werden – im unteren Bereich – weiterhin Büros untergebracht sein.

Das Turm-Hotel wird über 201 Zimmer verfügen. Auch das Restaurant wird ein Comeback erleben. Es soll wieder ganz oben, im 22. Geschoß, untergebracht werden. Wie der Architekt versicherte, wird man den Bau innerhalb der bestehenden Widmung durchführen. Auch der Fachbeirat für Architektur und Stadtgestaltung habe bereits grünes Licht gegeben, berichtete er.

Laut Immofinanz-COO Reindl werden die Gesamtprojektkosten mit rund 22 Mio. Euro veranschlagt. Bedarf für ein Hotel am Wienerberg gebe es angesichts der zahlreichen internationalen Konzerne, die in unmittelbarer Nähe angesiedelt seien, jedenfalls, zeigte er sich überzeugt.

(APA, Red.)