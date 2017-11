Immer mehr Drogenlenker auf Österreichs Straßen

Drogenlenker werden in Österreich zu einem immer größeren Problem im Straßenverkehr. - © pixabay.com/stevepb, APA (Symbolbild)

Die Anzahl an Lenkern, die sich unter Drogeneinfluss hinters Steuer setzen, ist in den vergangenen Jahren in Österreich stark angestiegen. “Es fehlt das Bewusstsein, wie sich Drogen am Steuer auswirken können”, sagt der Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit.