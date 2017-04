Im Schnitt knapp 6.700 Fahrradunfälle pro Jahr in Österreich

Tausende Radunfälle pro Jahr. - © APA/Sujet

Pro Jahr gibt es in Österreich durchschnittlich 6.700 Fahrradunfälle. Das berichtet die Tageszeitung “Kurier” in ihrer Sonntagsausgabe unter Berufung auf die Radlobby, die einen entsprechenden Fragenkatalog an das Verkehrsministerium gerichtet hat.