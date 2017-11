Damit wurde die Besucherzahl aus dem Vorjahr eingestellt. Die meisten Fans kamen zu Heimpartien von Ried (3.333) und Wacker Innsbruck (3.011).

Wie in der vergangenen Saison betrug der Anteil an eingesetzten österreichischen Spielern in den ersten 18 Runden 71 Prozent. Angeführt wird diese Statistik vom FC Blau Weiß Linz mit 93 Prozent, dahinter folgen der SC Wiener Neustadt mit 91 Prozent und der TSV Hartberg mit 86 Prozent.

(APA/Red)