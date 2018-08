Der Fotograf entdeckte die Tiere am Mistplatz.

Der Fotograf entdeckte die Tiere am Mistplatz. ©pixabay.com (Sujet)

Der Fotograf entdeckte die Tiere am Mistplatz. ©pixabay.com (Sujet)

Im Mistkübel entsorgt: Fotograf rettet Reptilien in Wien-Brigittenau

Ungewöhnliche Tierrettung am Brigittaplatz in Wien: Zwei Schlangen und eine Echse wurden mitsamt Terrarien einfach am Mistplatz entsorgt.

Fotograf Roland Robausch hat am Montag beim Mistausleeren im 20. Wiener Gemeindebezirk einen Einkaufswagen mit tierischem Inhalt entdeckt. Zwei lebende Schlangen und eine Echse wurden mitsamt Terrarien einfach entsorgt.

Reptilien am Mistplatz in Wien-Brigittenau entdeckt und gerettet Der Tierfreund hat die Reptilien in sein kühles Geschäft gebracht und somit vor der Hitze bewahrt. Danach verständigte er die Tierrettung der Stadt. Die zwei Pythons und die Echse sind wohlauf und sollen nun an einen guten Platz vergeben werden.