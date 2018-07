Illegaler Tierhandel in Wien-Penzing.

Verschmutzte Käfige, kein Wasser und keine Nahrung ist seit Jahren Realität für viele Tiere, die auf dem Kleintiermarkt in Wien-Penzing jeden Sonntag zum Verkauf angeboten werden.

Der Umgang mit den Tieren ist grob, viele Tiere weisen Verletzungen auf. Ein Video zeigt, wie schlimm die Zustände auf dem Tiermarkt sind: Die Käfige der Kaninchen sind mit Zeitungspapier ausgelegt, Futter oder Wasser ist nicht vorhanden. Laut Tierschutz-Veranstaltungsverordnung bräuchten die Tiere aber geeignete Einstreu, sowie Heu und Wasser in den Käfigen. Ganz besonders erschreckend ist der Zustand einer Henne, die sich mühsam durch den Käfig schleppt. Einer ihrer Flügel ist verletzt, am Bauch hat sie eine starke Schwellung, die auf einen Tumor deutet. Dass dieses Tier eigentlich sofort tierärztliche Behandlung bräuchte, ist offensichtlich.

Einhaltung von Tierschutz auf privaten Märkten

“Die heutige Veröffentlichung erschreckender Bilder eines privaten Kleintiermarktes in Wien Penzing macht betroffen. Kaninchen, Hühner und Tauben wurden in viel zu engen Käfigen gehalten und wiesen einen schlechten Gesundheitszustand auf. Auf offener Straße wurden kranke oder verletzte Tiere verkauft”, so der Tierschutzsprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch. “Wie Kleintiere hier feilgebotenen werden, erinnert mich an Bauernmärkte meiner Kindheit, die mit heutigen Tierschutzstandards unvereinbar sind. Ein privater Markt wie dieser, der ganz offensichtlich beim Tierschutz zahlreiche Gesetzesverstöße betreibt, sollte in Zukunft nicht mehr stattfinden. Ich werde mich dafür einsetzen, dass solche Märkte die Tierschutzvorschriften einhalten oder gänzlich geschlossen werden”, so Maresch.