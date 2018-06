Illegale Getränkeverkäufer am Wiener Donaukanal: Großen Mengen an Dosen beschlagnahmt

Die Gruppe Sofortmaßnahmen hielt gemeinsam mit der Polizei mehrere Schwarzhändler an und beschlagnahmte “große Mengen” an Dosen, teilte die Magistratsdirektion am Montag in einer Aussendung mit. Drei der sieben erwischten Verkäufer liefen davon, vier wurden angezeigt.

Illegale Getränkeveräufer am Wiener Donaukanal