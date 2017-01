Ikea Österreich: Online-Bestellung und Vor-Ort-Abholung an

Der Möbelhändler Ikea bietet ab März Online-Bestellungen inklusive Vor-Ort-Abholung (“Click & Collect”) in allen Filialen in Österreich an. In den Ikea-Standorten in Vösendorf, Wien Nord und bei Ikea Kompakt in St. Pölten sowie im Abhollager im Vorarlberger Wolfurt ist “Click & Collect” bereits jetzt möglich. Der Preis für das Zusammentragen der Ware orientiert sich an der Bestellmenge.

Bei einem Warenwert von unter 300 Euro kostet das Service 10 Euro, zwischen 300 bis 750 Euro sind es 30 Euro, und ab 750 Euro sind es 50 Euro. Die bestellte Ware wird auf einem oder mehreren Wagerln zusammengestellt und befindet sich abtransportbereit in der gewünschten Ikea-Filiale, erklärte der Möbelhändler am Montag in einer Aussendung.

