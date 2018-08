Der geplante IKEA am Wiener Westbahnhof soll unter 100 Mio. Euro kosten.

Ikea am Wiener Westbahnhof: Möbelgeschäft soll unter 100 Mio. Euro kosten

Der Bau einer Ikea-Filiale in Vorarlberg wurde abgeblasen, indes nimmt die Planung für den Standort am Wiener Westbahnhof immer mehr Gestalt an.

Die interne Freigabe dafür sei im Juli erfolgt, sagte die Chefin von Ikea Österreich, Viera Juzova, am Dienstag. “Wir möchten näher an die Kunden rücken, wir möchten noch leistbarer werden, und wir möchten nachhaltig wachsen und dabei klimapositiv agieren”, meinte sie zur langfristigen Strategie des Konzerns.