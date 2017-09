Igel steckte in Wien-Simmering in Zaun fest: Schulkinder alarmierten Feuerwehr

Dem Igel konnte aus seiner Zwangslage geholfen werden - © MA 68 Lichtbildstelle

Feuerwehreinsatz für ein Stacheltier: Etwas verschätzt hat sich ein junger Igel, als er am Dienstagnachmittag auf der Suche nach Futter durch den massiven Zaun einer Schule in der Pachmayergasse in Wien-Simmering kriechen wollte: Die Stäbe standen offenbar zu eng, das Tier blieb stecken.