Identitären-Demo und drei linke Gegendemos am Wiener Kahlenberg

Eine für Samstagabend geplante Kundgebung der Identitären am Wiener Kahlenberg hat die Polizei zu Sicherheitsmaßnahmen veranlasst. Anlass für die Errichtung einer Schutzzone sind drei Gegendemonstrationen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Die Identitären planen dort einen “Gedenkzug” anlässlich der Schlacht am Kahlenberg 1683, als ein polnisches Entsatzheer die Türken zurückschlug.

Schutzzone rund um vier Demos am Kahlenberg

“Um das verfassungsrechtlich geschützte Recht auf freie Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu gewährleisten, wurde gemäß dem Versammlungsgesetz ein Schutzbereich von 150 Metern im Bereich Kahlenberg (Josefskirche, Kahlenberg-Villenweg-Parkplatz Cobenzl) festgelegt,” so die Exekutive in einer Aussendung zu den Demonstrationen am Samstag in Wien-Döbling.

Der Schutzbereich tritt am 9. September 2017 von 12:00 Uhr bis 22:00 Uhr in Kraft. Die Wiener Polizei sichere die Aufrechterhaltung dieser Schutzzone, wodurch es rund um den Schutzbereich zu Verkehrsbehinderungen und vorübergehenden Straßensperren kommen könne.

Am Samstag werde die Wiener Polizei alle aktuellen Informationen laut Ankündigung auch auf ihrem Twitter-Account posten.

Hintergrund der Versammlungsmärsche ist eine Demonstration der Identitären, die anlässlich der Schlacht am Kahlenberg vom einen Gedenkzug “

Die Antifa und andere links gerichtete Gruppierungen rufen zeitgleich zu dem Marsch der Identitären am Kahlenberg zu Gegendemos auf. Mehr zur “Antifa-Demo: Nicht lange fackeln! Naziaufmarsch verhindern!” lesen sie hier.

Treffpunkt der Gegendemonstration ist der Bahnhof Heiligenstadt um 16:00 Uhr.