iab austria stößt beim traditionellen Happy New Year-Gettogether auf große Agenda an

Ein gutes Digitaljahr beginnt alljährlich im St. Ellas, wenn das iab austria zum Happy New Year-Gettogether lädt und sich Vertreter von Auftraggebern, Publishern, Vermarktern, Agenturen, Mediaplanern und technischen Experten zum anregenden Jahresauftakt treffen. Nachdem das iab austria bereits die erste Impulse-Veranstaltung zum Thema Native Advertising und Content Marketing im restlos gefüllten Microsoft Austria Auditorium abgehalten hat, diskutierten die Online-Experten über Themen, die die Branche bewegen und nachhaltig prägen: Dazu zählen unter anderem die in Ausarbeitung befindliche Datenschutzrichtlinie der Europäischen Union, die massive Einschnitte für die Wertschöpfungskette österreichischer Online-Anbieter bedeuten würde.

„Als Schrittmacher der Digitalbranche treten wir gegenüber der Politik und Entscheidungsträgern für Rahmenbedingungen ein, die Wertschöpfung, Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze in Österreich ermöglichen. Wir haben gemeinsame Ziele, die verbindend für die gesamte Digitalszene sind und unterstreichen die wirtschaftlichen Leistungen und den gesellschaftlichen Mehrwert der Onlinewerbung“, gab Präsidentin Martina Zadina die Schwerpunkte für das neue Jahr vor.

Mit dem umfangreichen Aus- und Fortbildungsprogramm des iab austria will Geschäftsführerin Lilian Meyer-Janzek der heimischen Sezne das Rüstzeug für den globalen Wettbewerb geben: Der ausgebuchte erste von drei Durchgängen des iab austria Basislehrgangs Digital Marketing startete bereits am 13. Jänner 2017 und vermittelt auch heuer wieder praxisnahes Digital Know-how aus erster Hand von anerkannten Movern der Branche. Im Frühsommer stehen die iab austria Vertiefungskurse am Programm: Know-how von Branchen-Insidern für Branchen-Insider. Das aktuelle Programm thematisiert unter anderem Programmatic, SEO, Content und Social Media Marketing sowie Native Advertising.

Ende April wird der iab Impulse Reigen mit dem Thema Virtual Reality fortgesetzt. Dazu wird das iab austria nicht nur auf die Einblicke der webAD-Newcomer wie Cosima Serban und Marc Metzler setzen, sondern auch einen Blick über den Tellerrand der Branche wagen.