Hüttenbrand in Wiener Neustadt: Feuerwehrmann verletzt

Bei einem Brand einer Holzhütte wurde ein 25-jähriger Feuerwehrmann am Freitagabend verletzt. Im Zuge der Löscharbeiten in Wiener Neustadt erlitt der Helfer eine Verletzung an der Hand, teilte die Feuerwehr am Samstag mit.

Er wurde nach einer ambulanten Behandlung der leichten Verletzung im Spital in häusliche Pflege entlassen.

Bei dem Brand standen 31 Feuerwehrmitglieder zwei Stunden lang im Einsatz. Die Hütte, die offenbar als Lager und Schlafstätte genutzt wurde, wurde bei dem Feuer massiv beschädigt und musste von der Feuerwehr teilweise abgerissen werden.