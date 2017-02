Hütteldorfer Straße: 28-Jähriger nach Streit in Wettlokal mit Messer verletzt

Die Männer waren gegen 12.00 Uhr in dem Lokal in der Hütteldorfer Straße an einander geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung attackierte der 30-jährige Tatverdächtige seinen Kontrahenten mit einem Messer. Er fügte seinem 28-Jährigen Kontrahenten oberflächliche Stichverletzungen im Rückenbereich zu. Danach flüchtete der Mann zu Fuß. Das Opfer wandte sich hilfesuchend an eine in der Hütteldorfer Straße patrouillierende Funkstreife. Die Beamten verständigten die Rettung und konnten den Tatverdächtigen noch in der Nähe anhalten und festnehmen. Auch das Messer wurde gefunden. Der Tatverdächtige befindet sich in Haft.

(APA/Red)