“Hrvati meet Schönnbrunn”: Der 71. Wiener Kroatenball lädt ein

Der Wiener Kroatenball steht auf vier Säulen – Kultur, Diplomatie, Politik und Wirtschaft – und vereint in sich das großstädtische Flair Wiens, die berühmte Wiener Balltradition und eine ausgeprägte kroatische Note. Er gilt als das gesellschaftliche Ereignis der Kroaten und Kroatinnen in Wien und Ausdruck der Gemeinsamkeit, der kroatischen Kultur und Sprache in der Großstadt.

Weiters ist der Ball auch als eine der größten integrativen Veranstaltungen in Wien zu betrachten. Der Beitrag der kroatischen Community in Wien soll dabei in seiner sympathischsten Form dargestellt werden und auch die freundschaftlichen Bande zweier “benachbarter” Länder hervorheben. Dabei spielten und spielen die burgenländischen Kroaten eine wichtige verbindende Rolle.

Wiener Kroatenball – Hrvatski bal

20. Jänner 2018 ab 19:30 Uhr

Parkhotel Schönbrunn

Hietzinger Hauptstraße 10-14, 1130 Wien

Mehr zum Wiener Kroatenball lesen Sie hier sowie auf der Facebook-Seite zum Event.

