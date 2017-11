“House of Mystery”-Show: Pamela Anderson verzaubert 2018 Österreich

Dies gab der Veranstalter am Donnerstag bekannt. Der Baywatch-Star stand bereits in Las Vegas ein halbes Jahr lang mit Hans Klok auf der Bühne. “Ich freue mich so, dass Pam dabei ist – sie ist einfach meine allererste Wahl”, sagte der Illusionist.

Zu sehen ist das blonde Dreamteam am 3. März im Bregenzer Festspielhaus, am 17. März in der Salzburgarena in Salzburg und am 18. März in der Wiener Stadthalle F. Ohne der Schauspielerin trickst Klok am 2. März in der Linzer Tips Arena und am 4. März noch einmal im Bregenzer Festspielhaus.

Mehr Infos zu den Shows von Hans Klok finden Sie hier.

(apa/red)