Hotel “Sofitel” am Donaukanal erhält Stilwechsel

Der 75 Meter hohe Design Tower mit der Adresse Praterstraße 1, in dem das Hotel beheimatet ist, wurde 2010 eröffnet. Gestaltet wurde das Gebäude vom französischen Stararchitekten Jean Nouvel. Im Zuge der Renovierung erfährt das von Nouvel designte “Weiß-, Grau- und Schwarz-Schattierungskonzept” eine “behutsame Wandlung”, hieß es in einer Presseaussendung am Donnerstag.

Neues Restaurant in der Lobby

In Zusammenarbeit mit dem Wiener Architekten Gregor Eichinger sollen verschiedene Themen der Wiener Historie neu interpretiert und in das bestehende Ambiente eingearbeitet werden. So wird es nach der Umgestaltung Wandkunst nach traditionellen Keramikformaten aus der Monarchie, hergestellt nach den Originalmustern der Brüder Schwadron, geben. Teil des neuen Konzepts sind außerdem Motive von bisher nicht realisierten Stoffentwürfen aus den Archiven der Wiener Werkstätten sowie Entwürfe der Gebrüder Thonet. In der Lobby entsteht ein neues Tagesrestaurant, das auch für Besucher, die nicht Gäste des Hotels sind, offenstehen wird.

Umgestaltung startet Anfang Jänner

Der Startschuss für die Renovierung fällt am 8. Jänner. An diesem Tag übernimmt der neue General Manager Peter Katusak-Huzsvar das Haus. Die Zimmer werden gestaffelt renoviert. Ende April sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein.