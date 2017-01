Home Invasion: 85-Jährige verscheucht brutale Einbrecher mit Taschenalarm

Einbrecher kamen nachts in das Haus einer 85-Jährigen in Baden - © APA (Sujet)

Am Neujahrstag in den frühen Morgenstunden haben brutale Einbrecher die Wohnung einer 85-Jährigen in Baden heimgesucht. Einer der beiden Männer drückte der Pensionistin einen Polster auf das Gesicht. Das Opfer wehrte sich aber erfolgreich.