Holzbach: Erstes Vollholzhotel in Niederösterreich

Seit zwei Monaten gibt es ein Vollholzhotel in Niederösterreich. - © Heldentheater.at

Nach einer Planungsphase von zwei Jahren und neun Monaten Bauzeit, feierte die Hotelierfamilie Pichler im Juni 2017 mit mehr als 200 Gästen die Eröffnung des ersten Vollholzhotels, des „Holzbach“, in Niederösterreich, welches sich gleich neben dem Stammhaus, dem zertifizierten Wander- Genießer- und Wellnesshotel Molzbachhof***S in Kirchberg am Wechsel, befindet.