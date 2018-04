Holmes Place bietet neue Location für den Sommer

Die Fitnetssclubkette hat bereits mehrere Standorte in Wien. Man kann das Angebot in Hütteldorf, Vienna International Club, Börseplatz und Millenium City nutzen. Durch die Kooperation mit dem Resort Barracuda in Klosterneuburg, wird den Mitgliedern die Möglichkeit geboten, über den Sommer hinweg eine Outdoor Location zu nutzen. Am 4.000 Quadratmeter großen Arsenal wird das “Holmes Place Outdoor at Barracuda Ressort Klosterneuburg” eröffnet. Dieses bietet den Mitgliedern erweiterte Trainings- und Erholungsmöglichkeiten.

Der Bereich umfasst vier Areas von Spa-, Beach- über Schwimm- und dem Fitnessbereich. Perfekt für den Sommer bietet sich auch die 800 Meter lange Open-Water-Range, das Barracuda Reef: Hier kann auf einer Schwimmstrecke in freien Gewässern in einem Donau-Nebenarm optimal für Wettkämpfe trainiert werden. Abgesehen vom Individual Factory Bereich, können auch Gruppentrainings absolviert werden.

Wiener Sommer in Outdoor Location genießen

Die Geschäftsführerin von Holmes Place Austria, Lariss Araujo, freut sich auf die Kooperation: “Wir freuen uns sehr, dass wir uns exklusiv mit Barracuda Klosterneuburg zusammengeschlossen haben, um unseren Mitgliedern eine Möglichkeit zu bieten, ihre Fitnessreise durch den schönen Wiener Sommer drinnen und draußen zu genießen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, hervorzuheben, dass Holmes Place mehr als nur Fitness ist und die Konzepte Premium-Lifestyle, Spaß & Familie und den sozialen Aspekt der Mitgliedschaft vereint. Der Sommer ist die beste Zeit, umeinen gesunden Lebensstil zu genießen.”

Holmes Place bietet kulinarische Highlights und Erholung

Um das Angebot noch attraktiver zu gestalten, werden die Mitglieder von Holmes Place auch kulinarisch verwöhnt. Es werden regionale Köstlichkeiten serviert, die in einer gemütlichen Lounge im Beach Club oder auf der Dachterasse genossen werden können. Um einen anstrengenden Trainingstag ausklingen zu lassen, bietet sich auch an, den SPA- und Wellness-Bereich zu nutzen. Um sich passend für jede Sportart auszurüsten, kann das Angebot des Barracuda-Shops genutzt werden.

Der Geschäftsführer des Barracuda Resorts Michael Müllner-Baatz und Projektleiter Philipp Kennedy sehen einer Kooperation positiv entgegen: “Mit der Partnerschaft haben wir zukünftig eine der größten Fitnessclubketten mit an Bord, können somit, durch ein erweitertes Angebot, unseren eigenen Mitgliedern einen tollen Mehrwert bieten und damit den Anspruch als hochwertiger Fitness & Wellnessanbieter Folge leisten.”

(Red.)