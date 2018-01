“Holiday on Ice” macht mit Eislauf-Revue “Time” Halt in Wien

Holiday on Ice kommt mit der Show "Time" nach Wien. - © Holiday on Ice/Morris MacMatzen

Die Kufenstars von “Holiday on Ice” machen derzeit wieder in Wien Halt. Seit Sonntag laufen die Aufbauarbeiten für die Eislauf-Revue “Time” in der Wiener Stadthalle auf Hochtouren. Rund um die Welt haben mehr als 330 Millionen Zuseher “Holiday on Ice” bereits gesehen.