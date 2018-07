Rapid Wien im neuen rot-blauen Dress

Für Steffen Hofmanns Abschiedsspiel am Sonntag, wo eine Auswahl von "Steffen und Friends" gegen die Kampfmannschaft der Hütteldorfer antreten, wird Fußball-Rekordmeister Rapid die neuen Auswärtsdressen einweihen.

Die wird in roten Shirts, blauen Hosen und roten Stutzen einlaufen. Das wurde am Donnerstag bei der offiziellen Auswärtstrikot-Präsentation für die kommende Saison bekannt. Die Farbwahl ist eine Hommage an die Gründerzeit, denn der “1. Wiener Arbeiter Fußball-Club” trug in seinen ersten Jahren noch Blau-Rot, ehe man 1899 den Namen zu “Sportklub Rapid” änderte. Hofmann fiebert seinem letzten großen Auftritt (19.30 Uhr /live ORF Sport +) bereits entgegen. “Es ist ein bisschen Wehmut dabei, weil es wirklich mein letztes Spiel im Stadion sein wird, aber irgendwie bin ich auch froh, dass es dann auch einmal vorbei ist”, sagte Hofmann.