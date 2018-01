Hofer will Geschwindigkeitskontrollen an Unfall-Hotspots – Unfallträchtigster Punkt in Wien

Die meisten Unfälle passieren auf der Wiener Südost-Tangente. - © APA/MA 68 Lichtbildstelle (Sujet)

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) unterstützt die “wirkungsorientierte” Geschwindigkeitsüberwachung. “Auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen gibt es eine Reihe an Unfall-Häufungspunkten, deren verstärkte Überwachung eine sinnvolle Maßnahme für mehr Verkehrssicherheit darstellt”, meinte er am Mittwoch via Aussendung. Der unfallträchtigste Verkehrspunkt liegt in Wien.