Hofer: City-Maut in Wien möglich, aber nicht sinnvoll

Laut Verkehrsminister Norbert Hofer könnte Wien ohne Zustimmung des Bundes eine City-Maut einführen. Gleichzeitig warnte Hofer aber vor den Auswirkungen einer solchen Maut.

Auch die Öffis seien zu stärken, wobei das Ministerium jährlich 2,4 Milliarden Euro in die Schienen- und Bahnhofsinfrastruktur bzw. in Park & Ride Anlagen investiere. Hofer verwies auch auf ein Nahverkehrspaket für die österreichischen Ballungsräume, das derzeit entwickelt werde. Auch die Parkraumpolitik oder die Stärkung des Rad- und Fußgängerverkehrs hätten Potenzial, um die Situation zu entlasten, hieß es.

Der Koalitionspartner SPÖ hatte sich jedoch ablehnend geäußert. Zufahrtsbeschränkungen werden in Wien aber auch andernorts diskutiert. So prüft etwa der Bezirksvorsteher des ersten Bezirks, Markus Figl (ÖVP), derzeit, ob solche für die Innenstadt eingeführt werden könnten.

Hofer verwies aber auch darauf, dass gegen die Bescheide in den laufenden Wasserrechts- bzw. Naturschutzverfahren ebenfalls Einsprüche möglich sind. Der nicht amtsführende Wiener ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch hält weitere Verzögerungen aber für problematisch. “Jedes österreichische Dorf am Land hat bereits eine eigene Umfahrung, nur in Wien muss sich der Transitverkehr durch die Stadt stauen. Das ist den Wienerinnen und Wienern nicht länger zumutbar. Es ist höchst an der Zeit, dass mit dem Bau des Tunnels begonnen wird”, hieß es in einer der APA übermittelten Stellungnahme.