Hofburg Silvesterball 2017: “The Perfect Moment in Time”

Wie bei jedem traditionellen Wiener Ball stehen die Höhepunkte des künstlerischen Programms im Fokus der Ballbesucher. Gesangs- und Tanzeinlagen werden von österreichischen und internationalen Künstlern interpretiert.

Die Bandbreite der musikalischen Darbietungen in den imposanten Festsälen der Hofburg umfasst das Wiener Ballorchester ebenso wie DJ-Line Up. Gäste und Künstler feiern gemeinsam die Silvesternacht.

Motto am Hofburg Silvesterball 2017

Das Organisationsteam unter der Leitung von Direktorin Alexandra Kaszay zeichnet sich verantwortlich, den Silvesterball getreu dem Motto „The Perfect Moment in Time“ mit einer Vielzahl an Überraschungen vorzubereiten. „Es werden auch dieses Jahr wieder eine Fülle an Ideen umgesetzt“, verrät Kaszay.

Orientiert an opulent-romantischen Ballettkostümen, Kreationen von Christof Cremer, werden die Ballsäle prächtig floral ausgestaltet. Das diesjährige Farbspektrum bilden die Farben Rosé, Lavendel und Flieder bis hin zum tiefen Violett – Blick auf den Heldenplatz und Feuerwerk natürlich inklusive.

Programmhighlights am Ball

Von der feierlichen Eröffnung der Feststiege über den Einzug des internationalen Jungdamen- und Jungherrenkomitees der Tanzschule Elmayer bis hin zu den Überraschungspunkten zu Mitternacht: Zu viel darf noch nicht verraten werden, denn neben den Fixpunkten, dem Countdown zu Silvester, dem Läuten der größten Glocke des Stephansdoms, der Pummerin, und dem Tanz zum Donauwalzer, sind viele Erlebnis-Highlights zu erwarten.

Von Walzerklängen und Big Band Sound über Streichorchester und Jazz-Ensemble bis hin zur Publikumsquadrille und Disco Movens sorgen etwa 120 Musiker für gute Stimmung bis in die Morgenstunden.

Die Damen werden mit dem neuesten Duft von Guerlain überrascht, für die Herren gibt es köstliche Pralinen aus dem Hause XOCOLAT, die eine Versuchung wert sind.

Die Details zum HOFBURG Silvesterball

Datum: 31. Dezember 2017

Ort: Prunksäle, HOFBURG Vienna, Heldenplatz, 1010 Wien

Einlass für Dinergäste: 18:30 Uhr

Einlass für Ballgäste: 21:15 Uhr

Ballende: 04:00 Uhr

Ticketkategorien

Grand Ticket mit Galadiner (inklusive 4-gängigem Galadiner, Begrüßungscocktail, Getränken, einem Glas Champagner zu Mitternacht, Eintritt und Tischplatzreservierung) ab 480,- Euro pro Person

Star Ticket mit Sitzplatzreservierung (inklusive Eintritt, Tischplatzreservierung, Glas Sekt und kleinem Imbiss am Buffet) ab 215,- Euro pro Person

Circle Ticket für Eintritt und Tanz (inklusive Eintritt und einem Glas Sekt) zu 165,- Euro pro Person und zu 70,- Euro für Studenten