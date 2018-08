Höhe falsch abgeschätzt: Bus rammt Brücke in Wien-Penzing

Am Montag dürfte ein Busfahrer in Wien-Penzing die Höhe seines Fahrzeuges unterschätzt haben. Die Folge: Er rammte die Bräuhausbrücke, das Oberdeck des Busses wurde aufgerissen.

Der Fahrer eines unbesetzten Doppeldeckerbusses hat offenbar die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzt, als er unter den Westbahngleisen bei der recht niedrigen Bräuhausbrücke in Wien-Penzing durchfahren wollte. Der Bus blieb gegen 14.00 Uhr am Montag, den 20. August 2018, mit dem Oberdeck am Anprallschutz der Brücke hängen und kam erst nach etwa drei Metern zu stehen. Das Oberdeck wurde aufgerissen, verletzt wurde niemand.