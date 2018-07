Hitzewelle rollt am Wochenende über Wien und Österreich

Die tiefe Morgenbewölkung in manchen Becken und Tälern lichtet sich am Freitag rasch und der Vormittag bringt überall recht sonniges Wetter. Am Nachmittag können sich jedoch vermehrt Schauer und Gewitter bilden. Dabei kommt es zu einer Häufung der Gewittertätigkeit in den Bergregionen der Osthälfte. Abgesehen von stärkeren Böen in Gewitternähe ist es überwiegend schwach windig. Die Temperaturen in der Früh erreichen zwölf bis 21 Grad, am Tag 25 bis 32 Grad.

Temperaturen jenseits der 30 Grad

Der Samstag verläuft in ganz Österreich heiß und überwiegend auch mit viel Sonnenschein. Die Quellwolkenbildung schreitet aber am Nachmittag vor allem in den alpinen Regionen wieder rasch voran. Zwölf bis 21 Grad zeigt das Thermometer in der Früh, maximal am 26 bis 33 Grad im Tagesverlauf.

Vorübergehend überwiegt am Sonntag Hochdruckeinfluss mit nachmittäglichen Wärmegewittern. In den flacheren Regionen treten Gewitter nur isoliert und lokal auf. Vor allem am Alpenostrand bläst teils lebhafter Wind aus West bis Nord. Nach Frühtemperaturen von 15 bis 23 Grad wird es am Nachmittag hochsommerlich heiß mit 27 und 35 Grad.

Neue Woche geht sommerlich weiter

Der Ostalpenraum verbleibt auch am Montag im Hochdruckeinfluss, das hochsommerlich heiße Wetter hält an. Abermals sind am Nachmittag im ganzen Land isolierte Gewitter möglich, insgesamt überwiegt aber der Sonnenschein. Am Alpenostrand bläst weiterhin lebhafter Nordwind. Die ZAMG geht von Frühtemperaturen von 15 bis 25 Grad, und Tageshöchstwerten zumeist knapp oberhalb der 30 Grad Marke aus.

Heftige Gewitter am Dienstag

Am Dienstag nimmt der Hochdruckeinfluss von Westen mit Störungsannäherung im Ostalpenraum ab. Damit ist es in der Osthälfte am längsten sonnig, teils heftige Gewitter breiten sich von Westen her bereits ab den Morgenstunden aus und erreichen spätestens am Abend auch das östliche Flachland. Insgesamt kommt der Wind schwach bis mäßig zumeist aus westlichen Richtungen, mit Gewittern kommt es wahrscheinlich zu kräftigen Fallböen. Die Temperaturen liegen am Dienstag in der Früh zwischen 18 und 25 Grad, am Tag zwischen 29 und 34 Grad.

(APA/red)