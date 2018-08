Hitzewelle macht Obdachlosen in Wien zu schaffen

Zu warme Kleidung, zu wenig gekühlte Räume und mangelndes Gefahrenbewusstsein lassen die Hitzewelle für Obdachlose in Wien zur echten Herausforderung werden.

“Obdachlosigkeit bedeutet generell Stress an 365 Tagen im Jahr”, betont Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner im APA-Gespräch. Wetterextreme würden die Situation aber noch zusätzlich verschärfen. Sozialarbeiter der Caritas-Einrichtung “Gruft” seien derzeit drei Mal pro Woche an Abenden und nachts und zwei Mal in der Woche untertags unterwegs. “Wir weisen die Betroffenen darauf hin, genug Wasser zu trinken und Schattenplätze aufzusuchen”, so Schwertner.