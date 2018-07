Hitze setzt Wiens Bäumen zu: Mehrere 1.000 betroffen

Das heiße Wetter setzt in Wien nicht nur den Menschen zu, auch Wiens Bäume haben darunter zu leiden. Vermutlich müssen mehrere 1.000 Bäume gefällt werden.

Die Farben erinnern eher an den Herbst, Bäume beginnen die Blätter bereits abzuwerfen, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen.

250.000 Eschen von Pilz befallen

Die Hitze ist dabei die ideale Brutstätte für einen Pilz, der in und um Wien bereits 250.000 Eschen befallen hat. Der Pilz aus Nordostasien zapft das Wasser der Eschen an, die somit austrocknen. Mehrere 1.000 Bäume an Straßen müssen aufgrund von Einsturzgefahr gefällt werden.