Hindernislauf im Kurpark Oberlaa: Wienathlon findet 2017 erstmals zweitägig statt

Am 2. und 3. Juni findet im Kurpark Oberlaa der 3. Wienathlon statt. - © MAGMAG Events & Promotion GmbH.

Am Wochenende geht der Wienathlon erstmalig an zwei Tagen in die bereits dritte Runde. Am Freitag gehen motivierte Mitarbeiter zahlreicher Wiener Unternehmen beim Business Run an den Start, am Samstag wird sowohl die Ausdauer als auch das Geschick der Läufer beim Jedermann Run getestet.