Hier wird SKN St. Pölten gegen Austria Wien gezeigt: Live-Stream, TV-Übertragung, Live-Ticker

Nach dem herbeigesehnten Erfolgserlebnis in Wolfsberg will die Austria beim Schlusslicht nachlegen. Im Auswärtsspiel in St. Pölten am Mittwochabend (18.30 Uhr) sind die Wiener erpicht, den Anschluss auf Rang vier zu wahren. Die am Tabellenende abgeschlagenen Niederösterreicher halten vor ihrem vorletzten Heimspiel des Jahres bei saisonübergreifend bereits 19 Runden ohne Ligasieg.

SKN St. Pölten gegen Austria Wien live im TV

Das Bundesligaspiel zwischen St. Pölten und der Austria wird nicht im Free-TV gezeigt, allerdings ist das Spiel auf Sky zu sehen. Ab 18.30 Uhr ist das SPiel auf Sky Sport 4 HD zu sehen, die Konferenz der anderen Spiele wird auf Sky Sport Austria HD gezeigt. Vìa Sky Go haben Sie die Möglichkeit, die Begegnung über ihr jeweiliges Mobilgerät zu verfolgen. Mit dem Streamingdienst Sky-Ticket, bei dem Tages-, Wochen- oder Monatstickets gelöst werden können, will der Sender zusätzlich flexible Kunden ohne große Bindungslust ansprechen.

Die Partie im Live-Stream

Im Internet gibt es eine Vielzahl an weiteren Livestreams, die das Spiel zwischen St. Pölten und der Austria zeigen. Es locken unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, aber bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort einerseits auf die Bildqualität und andererseits auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen immens – kaum etwas, das es nicht gibt. Auch die Partie zwischen SKN St. Pölten und Austria Wien hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit genießt atdhe.to, wo es auch einen Link zu einem Livestream für das Match gibt.