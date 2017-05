Hier wird SCR Altach gegen Austria Wien gezeigt: Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Die Wiener Austria will im Rennen um die Startplätze für die Europa-League für klare Verhältnisse sorgen. Siegen die sie im Sonntagsspiel der 32. Bundesligarunde beim SCR Altach (16:30 Uhr), haben die Violetten bei dann noch vier ausstehenden Runden sieben Zähler Vorsprung auf die im Moment drittplatzierten Vorarlberger. Diese müssen auch mehrere Stammkräfte vorgeben.

“Klar ist, dass wir mit einem Sieg für eine Vorentscheidung im Kampf um die Europacuptickets sorgen können. Das wäre für uns ein Meilenstein”, weiß auch Austrias Trainer Thorsten Fink. Die Ausgangslage nach drei Siegen in Folge bei einem Torverhältnis von 9:1 sei nun gut.

SCR Altach vs. Austria Wien live im Fernsehen

Für alle Fans, die es nicht in die Cashpoint-Arena schaffen, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen Altach und Austria Wien wird von ORF eins live und in HD-Qualität im Free-TV übertragen. Der Sender steigt um 16:00 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, ins Geschehen ein. Jene, die zu dieser Zeit keinen Fernseher zur Verfügung haben, können die ORF-Übrtragung auch vìa Livestream im Internet verfolgen.

Außerdem wird die Partie, so wie alle anderen Spiele der tipico-Bundesliga auch, natürlich auf Sky gezeigt. Der Premium-Partner der Liga überträgt Altach gegen die Austria ab 16:00 Uhr auf Sky Sport Austria HD in hochauflösender Bildqualität. Auch für Abonnenten, die zum Matchbeginn nicht vor dem Fernseher sitzen können, hat Sky eine Lösung: Vìa sky go besteht die Möglichkeit, die Partie über Ihr Mobilgerät zu verfolgen. Mit dem neuen Streamingdienst Sky-Ticket, bei dem man Tages-, Wochen- oder Monatstickets lösen kann, will der Sender auch flexible Kunden ohne große Bindungslust ansprechen.

Das Match im Livestream

Im Internet kursieren verschiedene Livestreams, die das Spiel zwischen Altach und der Wiener Austria online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn prinzipiell verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Spiel in ihrem Land zu zeigen. Viele der Seiten, die Livestreams anbieten, sind wenig seriös, oft gerät man über verschiedene Pop-Ups auf dubiose Websites mit einer wahren Werbeflut.

Heute vor 5000 Tagen wurde eine neue Austria-Website präsentiert. Damals u.a. mit dabei: Jogi #Löw, M. Kraetschmer, G. Kronsteiner. #faklive pic.twitter.com/rJSC8AnsTv — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 3. Mai 2017

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Auch das Bundesligamatch zwischen dem SCR Altach und Austria Wien hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Livestream für das Match.

Die Bundesliga-Begegnung SCR Altach – Austria Wien im Ticker

Fans, die das Spiel nicht in Bild verfolgen können, empfehlen wir den VIENNA.AT-Liverticker. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.

>> Hier geht’s zum Liveticker der Partie SCR Altach gegen Austria Wien

(Red./APA)