Hier wird Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg gezeigt: Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Rapid fühlt sich für den Fußball-Bundesliga-Schlager gegen Red Bull Salzburg gerüstet. Die Erfolgsserie von zwölf Pflichtspielen ohne Niederlage löste im Lager der Hütteldorfer vor dem Duell mit dem Tabellenführer im Allianz Stadion große Zuversicht aus, wie Trainer Goran Djuricin betonte.

“Salzburg hat einen starken Lauf, aber den haben wir auch. Wir kommen mit viel Selbstvertrauen und wollen den Salzburgern so richtig wehtun und uns revanchieren”, meinte der Coach mit Hinweis auf die Niederlage im Cupfinale im Juni oder den späten Ausgleich beim 2:2 in Wals-Siezenheim im September. “Wir gehen zum ersten Mal seit langem in ein Spiel gegen Salzburg, wo wir so richtig gefestigt sind”, sagte Djuricin.

Rapid vs. Red Bull Salzburg live im Fernsehen

Für alle Fans, die es nicht ins Allianz-Stadion schaffen, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen Rapid und Salzburg wird von ORF Sport+ live im Free-TV übertragen. Los geht es um 16.25 Uhr. Außerdem wird die Partie, so wie alle anderen Spiele der Bundesliga auch, natürlich auf Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender überträgt Rapid gegen Red Bull Salzburg ab 16.00 Uhr auf Sky Sport Austria HD. Auch für Abonnenten, die zum Matchbeginn nicht vor dem Fernseher sitzen können, hat Sky eine Lösung: Vìa sky go besteht die Möglichkeit, die Partie über Ihr Mobilgerät zu verfolgen. Mit den Tages-, Wochen- oder Monatstickets will Sky auch flexible Kunden ohne große Bindungslust ansprechen.

Philipp #Schobesberger: „Ich bin fit für 90 Minuten. Das Spiel am Sonntag wird bestimmt wieder spannend, aber wir wollen natürlich gewinnen!“ #scr2017 — SK Rapid Wien (@skrapid) 24. November 2017

Das Match im Livestream

Im Internet kursieren verschiedene Livestreams, die das Spiel zwischen Rapid und den Salzburgern online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn prinzipiell verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Spiel in ihrem Land zu zeigen. Viele der Seiten, die solche Livestreams anbieten, sind wenig seriös.

Goran #Djuricin: „Wird ein knappes Duell mit @RedBullSalzburg, aber jeder Einzelne wird sehr motiviert sein!“ #scr2017 pic.twitter.com/3XHAaYITXf — SK Rapid Wien (@skrapid) 24. November 2017

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Auch die Bundesliga-Begegnung zwischen Rapid und Red Bull Salzburg hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Livestream für das Match.

#Rose: ‘Wir freuen uns auf eine tolle Stimmung in Wien, wissen aber wie schwer es wird.’ #SCRRBS — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 24. November 2017

Das Bundesliga-Match Rapid – Red Bull Salzburg im Ticker

Fans, die das Spiel nicht in Bild verfolgen können, empfehlen wir den VIENNA.at-Liverticker. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.

Bei Paulo #Miranda besteht die Möglichkeit noch, dass er am Sonntag zum Einsatz kommen könnte. #SCRRBS — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 24. November 2017

>> Hier geht es zum Bundesliga-Liveticker für diesen Nachmittag