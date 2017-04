Hier wird KAC gegen Vienna Capitals im 4. EBEL-Finale gezeigt: Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Wiens Unbesiegbare wollen ihre Saison mit einem Rekord krönen. Schaffen die Vienna Capitals am Freitagabend (20:15 Uhr) in Klagenfurt den entscheidenden vierten Sieg in der Finalserie der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL), wäre der Meistertitel ohne eine einzige Playoff-Niederlage eingefahren. Der KAC will das vorzeitige Saisonende freilich “mit aller Macht” verhindern.

Die Rotjacken befinden sich vor allem psychologisch im Hintertreffen. Ihr erster Heimauftritt in der Best-of-Seven-Serie verloren sie trotz 4:1-Zwischenführung noch in der Verlängerung (4:5). Im dritten Spiel in Wien-Kagran reichten Österreichs Rekordmeister (30 Titel) dann selbst fünf geschossene Tore nicht. 7:5 endete das Spektakel am vergangenen Dienstag zugunsten der Wiener.

KAC vs. Vienna Capitals live im Fernsehen

Für alle Fans, die es nicht ins Eissportzentrum Klagenfurt schaffen, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen dem KAC und den Vienna Capitals wird von ServusTV live und in HD-Qualität im Free-TV übertragen. Der Sender steigt um 20:10 Uhr, also fünf Minuten vor Anpfiff, ins Geschehen ein. Jene, die zu dieser Zeit keinen Fernseher zur Verfügung haben, können die ServusTV-Übertragung auch vìa Livestream im Internet verfolgen.

Heute erreichten uns – vom Landeshauptmann abwärts – unzählige positive und unterstützende Nachrichten. Danke für Euren Support! #Rotjacken pic.twitter.com/w1LnqzmVWs — EC-KAC (official) (@EC_KAC) 5. April 2017

Außerdem wird die Partie auch auf Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender überträgt KAC gegen die Capitals ab 20:00 Uhr auf Sky Sport 2 HD in hochauflösender Bildqualität. Auch für Abonnenten, die zum Matchbeginn nicht vor dem Fernseher sitzen können, hat Sky eine Lösung: Vìa sky go besteht die Möglichkeit, die Partie über Ihr Mobilgerät zu verfolgen. Mit dem neuen Streamingdienst Sky-Ticket, bei dem man Tages-, Wochen- oder Monatstickets lösen kann, will der Sender auch flexible Kunden ohne große Bindungslust ansprechen.

Das Match im Livestream

Im Internet kursieren verschiedene Livestreams, die das Spiel zwischen dem Klagenfurter AC und den Caps online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn prinzipiell verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Spiel in ihrem Land zu zeigen. Viele der Seiten, die Livestreams anbieten, sind wenig seriös, oft gerät man über verschiedene Pop-Ups auf dubiose Websites mit einer wahren Werbeflut.

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Auch das EBEL-Finalspiel zwischen dem KAC und den Vienna Capitals hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Livestream für das Match.

Die EBEL-Begegnung KAC – Vienna Capitals im Ticker

Liveticker lassen sich im Netz ebenfalls einige finden. Wir können zum Beispiel jenen der Kollegen von flashscore.at empfehlen.

(Red./APA)