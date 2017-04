Hier wird FC Barcelona gegen Juventus Turin gezeigt: Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

42 Tage nach dem historischen 6:1-Sieg gegen Paris Saint-Germain braucht der FC Barcelona auch im Champions-League-Viertelfinale ein Wunder. Am Mittwoch (20:45 Uhr) müssen die Katalanen ein 0:3 aus dem Hinspiel gegen Juventus Turin in ein positives Ergebnis umwandeln. “Wir müssen daran glauben, dass wir es schaffen können”, machte Neymar seinen Mannen vor dem Heimspiel Mut.

Am 8. März hatte Barcelona vor fast 100.000 Zuschauern im Camp Nou eine 0:4-Blamage aus dem Hinspiel ausgebügelt, diesmal wird die Aufgabe trotz eines Tores weniger, das man aufholen muss, wohl noch schwieriger. Denn der italienische Rekordmeister kann sich anders als die Franzosen vor mehr als einem Monat auf ein Abwehr-Bollwerk verlassen, das dieser Bezeichnung gerecht wird. Auch sonst agiert die “Alte Dame” derzeit in Bestform.

FC Barcelona vs. Juventus Turin live im Fernsehen

Für alle Fans, die es nicht nach Barcelona schaffen, haben wir trotzdem gute Nachrichten: Das Match zwischen dem FC Barcelona und Juventus Turin wird von ORF eins live und in HD-Qualität im Free-TV übertragen. Der Sender steigt um 20:15 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, ins Geschehen ein. Jene, die zu dieser Zeit keinen Fernseher zur Verfügung haben, können die ORF-Übertragung auch vìa Livestream im Internet verfolgen. Auch das deutsche SRF zwei überträgt ab 20:10 Uhr live und in HD.

Außerdem wird die Partie, so wie alle anderen Spiele der Champions League auch, natürlich auf Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender überträgt Barcelona gegen Juventus ab 20:30 Uhr auf Sky Sport 1 HD in der Konferenz, oder auf Sky Sport 4 HD das Einzelspiel in hochauflösender Bildqualität. Auch für Abonnenten, die zum Matchbeginn nicht vor dem Fernseher sitzen können, hat Sky eine Lösung: Vìa sky go besteht die Möglichkeit, die Partie über Ihr Mobilgerät zu verfolgen. Mit den Tages-, Wochen- oder Monatstickets will Sky auch flexible Kunden ohne große Bindungslust ansprechen.

Das Match im Livestream

Im Internet kursieren verschiedene Livestreams, die das Spiel zwischen Barça und Juve online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Denn prinzipiell verfügen ausschließlich die jeweiligen Rechteinhaber über die Erlaubnis, das betreffende Spiel in ihrem Land zu zeigen. Viele der Seiten, die solche Livestreams anbieten, sind wenig seriös, oft gerät man über verschiedene Pop-Ups auf dubiose Websites mit einer wahren Werbeflut.

I bianconeri sono atterrati a Barcellona. La missione #FCBJuve entra davvero nel vivo! https://t.co/0UPqGLH9OE pic.twitter.com/BK6fnoORru — JuventusFC (@juventusfc) 18. April 2017

Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen schier immens, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Auch die CL-Begegnung zwischen dem FC Barcelona und Juventus Turin hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit unter den Usern genießt atdhe.to, auch dort gibt es einen Link zu einem Livestream für das Match.

Das Champions-League-Match FC Barcelona – Juventus Turin im Ticker

Fans, die das Spiel nicht in Bild verfolgen können, empfehlen wir den VIENNA.at-Liverticker. Hier finden Sie Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.

>> Hier geht es zum Champions-League-Liveticker für diesen Abend

(Red./APA)